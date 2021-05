Firenze – Codice giallo per vento forte e mareggiate in vigore da oggi, 2 aprile, fino a stasera alle 20. L’allerta è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. Le zone maggiormente interessate sono l’Arcipelago settentrionale e la costa livornese, dove, per il r inforzo dei venti di libeccio, sono previste forti raffiche e mare molto mosso, e i crinali appenninici, in particolare l’Alto Mugello. Da domani, lunedì 3, pressione invece in aumento, con tempo nel complesso stabile.