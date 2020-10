Firenze – Meno turisti ad agosto, l’industria alimentare accusa. Un calo del 2% dovuto alle mancate spese in ristoranti, negozi e souvenir, ha prodotto nel settore alimentare un risultato peggiore degli altri comparti. A darne conto è la Coldiretti, che sottolinea i dati Istat sulla produzione industriale ad agosto, da cui ” emergono in generale segnali di recupero. A fare eccezione è l’industria alimentare fortemente segnata da una estate senza visitatori i stranieri per l’emergenza Covid che è costata 12 miliardi al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell’alloggio, nello shopping e nell’alimentazione secondo l’analisi della Coldiretti su dati Bankitalia. Si stima che – conclude la Coldiretti – circa 1/3 della spesa delle vacanze dei turisti italiani e stranieri sia destinata al cibo”.