Firenze – Come mai i soldi che gli spettano , agli operai dell’ex Gkn, non arrivano? Sarà mica colpa dell’Inps? Così stamattina, scatta il presidio sotto la sede fiorentina dell’istituto nazionale. Ma la colpa, sembra, non è dell’Inps. Nessun problema burocratico, fanno sapere dagli uffici, secondo quanto scrive il Collettivo di Fabbrica ex Gkn in una nota, “ma una azienda che non trasmette tutto il necessario per permettere il pagamento di tutti i mesi arretrati (soldi pubblici…). Qf continua a giocare con i nervi di famiglie ostaggio di logiche poco chiare, torbide. La burocrazia amministrativa fa da scudo, volontario o no, a queste logiche. #insorgiamo”.