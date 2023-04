Prato – Santomato nella Fattoria di Celle, la storica villa monumentale risalente al XVII secolo, c’è un’eccezionale raccolta privata di arte ambientale la Collezione Gori. Un insieme artistico site-specific, voluta dal dinamico imprenditore pratese Giuliano Gori, affinchè la concezione dell’opera nascesse in funzione dello spazio scelto da parte dell’artista. Ed è qui che arrivata la notizia che l’UNESCO ha inserito l’opera di arte ambientale «I Cerchi nel Tempo» del newyorkese Alan Sonfist, realizzata a Celle nel 1987, nel sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La motivazione espressa nella nota: “L’opera d’arte visualizza la transizione delle terre da un’antica foresta primordiale a un sito agrario.”

L’Unesco ha affermato che questa opera è riuscita a raccontare visibilmente le diverse fasi di evoluzione del paesaggio, dalle foreste originarie alla trasformazione nei secoli del nostro territorio agricolo. Il complesso artistico è compostoe da una serie di cerchi concentrici che partono dal grano per poi passare all’olivo , al cerchio di galestro, all’alloro per avvicinarsi ai guardiani di bronzo, rappresentati da un ultimo cerchio di rami fusi e posti a protezione del nucleo di piante autoctone storiche toscane.

Raggiunto telefonicamente Fabio Gori imprenditore e collezionista ha detto non senza emozione, -Siamo entusiasti di questo riconoscimento ricevuto dall’opera di Sonfist realizzata a Celle dove l’arte ambientale è di casa da oltre 40 anni grazie all’opera visionaria di mio padre Giuliano. Arte realizzata a protezione della natura in quanto ispirata da un genius logis che deve rimanere inalterato nel tempo».