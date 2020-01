Firenze – Friends of the Uffizi Galleries ha acquistato per gli Uffizi 4 disegni, due del pittore seicentesco Baldassarre Franceschini, due dello scultore barocco Giovanni Battista Foggini. Di questi ultimi, uno di questi è la raffigurazione di un cavallo da dietro, appartenuto a Jackie Kennedy. Il “Cavallo” è stato comprato da Christie’s. I Friends of the Uffizi Galleries sono riusciti ad aggiudicarsi, da Sotheby’s, anche il foglio ‘Nettuno insegue Coronis’. Sempre nella stessa asta sono stati acquisiti anche i due disegni di Franceschini: si tratta di due studi di Apostoli inginocchiati, preparatori per il suo affresco nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze.

“Siamo felici di poter arricchire, grazie alla generosità dei Friends of the Uffizi Galleries, la nostra raccolta – spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt – i due fogli di Franceschini integrano e completano una serie di disegni preparatori per l’affresco della Santissima Annunziata già presenti nella nostra collezione”, e hanno “un grande valore artistico autonomo”.

“Iniziamo il 2020 dando il nostro contributo all’ampliamento della collezione del museo che più amiamo”, è il commento della presidente di Friends of the Uffizi Galleries Maria Vittoria Rimbotti.