Lucca – Un incendio ha divorato il magazzino di un colorificio a Lucca, nella zona di San Filippo: in fumo circa mille metri quadri del capannone adiacente all’edificio. Sono stati i residenti, svegliati dagli scoppi del rogo, a dare l’allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con 4 squadre provenienti da Lucca, Pistoia e Massa (Massa Carrara). L’incendio è stato contenuto, e le fiamme non sono riuscite a raggiungere il magazzino delle vernici e dei solventi. Il colorificio dà lavoro ad oltre venti persone. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha emesso un’ordinanza in cui si raccomanda ai residenti nell’area a 500 metri dal magazzino di tenere chiuse le finestre, in special modo se dovessero avvertire forte odore di fumo.