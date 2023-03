Firenze – Un video per mettere in guardia contro le truffe, con particolare riferimento alla popolazione anziana, che è quella più presa di mira, ma non solo.

Il video realizzato dalla Fap Acli provinciale di Firenze contiene interviste al Ten.Col. dei Carabinieri Giancarlo Caporaso che spiega come sventare i tentativi di truffe sottolineando alcuni esempi particolarmente pericolosi, con l’Avv. Ivan Zanettini che parla dei mezzi di tutela che ha chi sia stato vittima del raggiro , del Presidente della Bcc di Pontassieve dott. Matteo Spanò e del Direttore Generale dott. Giovanni Vezzosi che fanno riferimento a come tutelarsi contro le truffe informatiche che sono in continua crescita.

Infine i dirigenti della Fap Acli Claudio Barsacchi, Daniele Rigginello e Gianni Taccetti spiegano il progetto della Federazione Anziani e Pensionati di Firenze e le caratteristiche di questo sindacato pensionati che è anche associazione impegnata per la qualtà della vita e la valorizzazione della popolazione anziana.

Intanto a Pontassieve in questi giorni è stata sventata una truffa della stessa tipologia di cui parla il Col. Caporaso comandante Compagnia Carabinieri Pontassieve