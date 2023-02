Firenze – Si è riunito questo pomeriggio, in Prefettura, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista dell’incontro calcistico Empoli Napoli previsto per il prossimo 25 febbraio. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Francesca Ferrandino, oltre ai vertici delle Forze di polizia, hanno preso parte anche l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini, il Comandante della Polizia Municipale di Empoli e il Direttore operativo della Società Empoli Football.

Nell’occasione, all’esito dell’analisi svolta, si è condiviso, al fine di assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di vietare l’acquisto dei biglietti anche ai tifosi residenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. A tal fine, il Prefetto di Firenze adotterà un provvedimento ai sensi dell‘ art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In foto: i lprefetto Francesca Ferrandino con il sindaco Dario Nardella