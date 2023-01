Firenze – Al via anche a Firenze i primi passi della campagna per la corsa di Elly Schlein alla segreteria nazionale del PD. Il comitato Firenze per Elly Schlein, il Coordinamento Q3 e il Comitato Gavinana-Ricorboli organizzano, per martedì 31 gennaio alle 21, un’assemblea pubblica dal titolo “Il programma parte da noi!” che illustrerà nel merito la mozione Elly Schlein segretaria. Parleranno dei punti su cui si basa la candidatura, e dunque del sostegno a Schlein, gli esponenti del comitato “Parte da Noi! Per Elly Schlein Segretaria”, Laura Rimi, e in streaming da Roma, Marco Furfaro e Emiliano Fossi. L’incontro si terrà alle 21, Circolo Gavinana-Ricorboli Vie Nuove, viale D.Giannotti, 13, Firenze.

“C’è bisogno di un nuovo Pd – è il commento di Emiliano Fossi, candidato alla segreteria regionale del Pd – da molti anni qualcosa si è rotto tra noi, la sinistra, e le toscane e i toscani. C’è una connessione politica e sentimentale da ricostruire, perché l’onestà dei nostri bravi amministratori non basta più. Ne è dimostrazione il fatto che abbiamo perso un capoluogo dopo l’altro, seppur riconquistandone qualcuno e respingendo l’assalto della destra alla Regione. Ma per fare la differenza, il Pd deve tornare a essere una forza di cambiamento. È quello che a livello nazionale vuole fare Elly ed è quello che qui in Toscana vorrei fare io, insieme a tanti compagni, amici e simpatizzanti”.