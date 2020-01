Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato di Piazza Brunelleschi:

“Il comitato per piazza Brunelleschi nasce nel lontano 2012 per opporsi al progetto di realizzarvi un parcheggio interrato e per chiedere una reale ed effettiva riqualificazione della piazza. Da allora, il comitato ha promosso numerose azioni, confrontandosi con l’Amministrazione, coinvolgendo l’UNESCO e presentando anche proposte concrete di intervento.

Quali le risposte dell’Amministrazione? Nessuna concreta. Nonostante il parere contrario dell’UNESCO, il parcheggio non è stato cancellato dal piano strutturale. Negli ultimi anni la sorte della piazza è stata subordinata a quella del Complesso Bufalini. La proprietà iniziale (Cassa di risparmio) ha provveduto, nel tempo, ad espellere i residenti e ad eliminare le attività presenti nella piazza: ufficio postale, bar e attività artigiane che la rendevano un luogo vivo e vissuto.

Sottolineiamo come il Complesso Bufalini sia stato una delle prime vendite di edifici privati promossa e sostenuta dall’amministrazione. Dopo l’acquisto da parte della finanziaria Colony Capital di Tom Barrak, nulla è stato fatto per circa due anni, mentre nella piazza si intensificavano degrado e insicurezza.

Nel gennaio 2019 sono iniziati i lavori: oltre al disagio subito quotidianamente per i rumori prodotti dai mezzi di carico e scarico dei materiali dell’enorme cantiere, i residenti hanno constatato che il lastricato di via del castellaccio e della piazza – già molto mal ridotto per l’incuria del comune – è stato ulteriormente danneggiato dal passaggio dei mezzi di cantiere.

La tragedia del giovane studente disabile ha portato drammaticamente alla conoscenza di tutti la situazione e i rischi costituiti dalle buche e dal lastricato sconnesso della piazza. Ricordiamo che il 24 luglio 2017 il consiglio comunale ha approvato la delibera relativa alla pavimentazione di piazza Brunelleschi, approvazione preceduta da un progetto redatto prima della sottoscrizione della convenzione con la proprietà Bufalini.

Dei 657.081,28 euro (oneri di compensazione) era stato deciso di destinare più della metà alla pavimentazione. I soldi sono stati incassati tutti ma sono state realizzate solo le telecamere per la piazza, per un ammontare di 26.000 euro. Ora l’assessore Giorgetti dice che il progetto sarà realizzato alla fine dei lavori del Complesso Bufalini (prevista, sulla carta, per il 2021), ma la cittadinanza non è stata informata e neppure sa di che progetto si tratti.

E nel frattempo?

Secondo Giorgetti saranno effettuati “interventi manutentivi e di ripristino puntuali perché il transito e il passaggio in piazza sia sicuro”. Il comitato domanda perché in questi anni ciò non è mai avvenuto e non stia avvenendo neppure ora e chiede maggiore trasparenza e responsabilità riguardo alla manutenzione dei luoghi, nonché sensibilità, cura e protezione nei confronti della sicurezza dei cittadini.

Auspichiamo che il progetto di riqualificazione della piazza preveda una collaborazione fra comune, università e assemblea cittadina, in modo da raccogliere i contributi delle elaborazioni già fatte. A nostro avviso, tale riqualificazione non puo’ non passare che attraverso un uso importante della Rotonda Brunelleschi e di tutto il Convento degli Angeli, origini e protagonisti della piazza. Ugualmente riteniamo necessario il mantenimento e il potenziamento delle alberature presenti, così rare e preziose nel centro cittadino, auspicando la creazione di un giardino”.