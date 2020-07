Firenze – Una nuova delusione, per studenti, insegnanti, personale scolastico in genere. Oggi una lettera è stata consegnata all’assessore regionale Cristina Grieco, iniziativa che si è svolta in 11 regioni, fra cui la Toscana. I punti cardine, la richiesta di aumentare il miliardo governativo per far ripartire la scuola in sicurezza, senza riduzione di orario, senza turni e senza DAD, in tutti gli ordini e gradi; di spiegare perché sono state accettate le linee guida del governo, che di fatto rendono impossibile un rientro con modalità diverse (senza insegnamento integrato) e come sia possibile fare lezione per tutti, in sicurezza, se non viene aumentato l’organico previsto a livello centrale, per Regione, disposto prima del Covid. Per la Toscana si tratta di 118 insegnanti in meno, con la perdita di 70 classi. Dalla Regione è giunta la rassicurazione che tutte queste istanze sono state portate a conoscenza del ministero, ma che purtroppo ancora non è stata ricevuta risposta. Il presidio è stato organizzato dal comitato Priorità alla scuola.