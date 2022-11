Firenze – In Commissione Sviluppo economico è stata approvata la mozione del consigliere del gruppo misto, aderente ad Italexit, Andrea Asciuti che impegna sindaco e giunta a destinare nell’area del Lotto Zero, un Luna Park fisso con attrazioni a tema storico e di mantenere nell’area attuale l’attività delle giostre in attesa della predisposizione delle nuove infrastrutture nell’area del Lotto Zero individuata come nuova postazione per tale attività.

“È da molto tempo che si parla di riqualificare il Lotto Zero, quella zona – spiega il consigliere del gruppo misto aderente ad Italexit Andrea Asciuti – che si trova all’imbocco del viadotto dell’Indiano, tra il fiume Greve ed il cinema multisala Uci e sono soddisfatto che la mia proposta di installare un Luna Park con attrazioni, anche a tema storico, sia stata approvata in Commissione e spero che arrivi presto in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva”.

