Firenze – Lo stadio Artemio Franchi di Firenze “è la cosa più ‘merdosa’ che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire”. È una delle frasi forti, tra quelle che Rocco Commisso ha affidato all’intervista del Financial Times, il quotidiano economico-finanziario londinese che ha riservato al presidente della Fiorentina un articolo, riferite dall’ANSA.

Nell’intervista il presidente tocca diversi temi tra cui quello degli investimenti sottolineando come “abbia già speso nella Fiorentina 340 milioni”, includendo anche la cifra iniziale per rilevare la società. Si è parlato anche di Dusan Vlahovic, l’attaccante della Fiorentina che non rinnoverà col club e verrà ceduto: “Lui è cresciuto qui – afferma Commisso – e dovrebbe dare riconoscenza al club”. La Fiorentina oggi ha precisato che il giudizio del patron viola è relativo “alle condizioni e al decadimento e alla totale insicurezza” dell’impianto.