Il nono incontro di Prospettive Comuni, ambito Welfare, dal titolo “Si scrive welfare si legge benessere. I nuovi indicatori per comprendere e migliorare la qualità̀ della vita dei cittadini“, è un nuovo viaggio lungo lo “stivale” proposto dalla Rete Beni Comuni per conoscere le esperienze di alcune organizzazioni impegnate a migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità.

Il “benessere della persona” richiama a un concetto di welfare in continua evoluzione. Se da un lato, da nord a sud, le esigenze possono essere comuni rispetto ai bisogni di cura della persona o nell’attivazione sociale per la crescita qualitativa del vivere comune, gli interventi trovano necessariamente declinazione territoriali che si distinguono nel loro interfacciarsi con le caratteristiche sociali, economiche e culturali di una città, di un comprensorio o di una regione.

In questo prendersi cura della persona e della comunità emerge l’esigenza di codificare degli indicatori che risultano fondamentali per orientare le scelte comunitarie – demandate alla politica ma sempre più interconnesse ai comportatemi e alla corresponsabilità di tutti gli attori sociali – che esprime l’esigenza di un monitoraggio costante istituendo una sorta di “cruscotto” che registra le dinamiche sociali di un territorio.

Le esperienze di volontariato, di impresa sociale o di impresa benefit, sino alle fondazioni di comunità che oggi si raccontano e si relazionano mostrano come la cittadinanza attiva sappia svilupparsi anche in quei tessuti sociali che a volte appaiono come quei terreni di ghiaia o di cemento su cui, pian piano, emergono erba e piante che si riappropriano di quella indispensabile “relazione umana e sociale” per il ben “essere” e ben “vivere” di tutti. Forme di generatività sociale che desiderano riappropriarsi del bene e dei beni comuni.

Intervengono:

Sergio SEGANTINI, AsSIS

Raul CARUSO, Assobenefit

Fabrizio D’ANGELO, Associazione Comm.On!

Cristian AIARDI, Eliodoro Soc. Coop. Onlus

Virginia CROVELLA, Ex Canapificio Caserta – Centro sociale

Vincenzo BASSI, Fondazione Forum Associazioni Familiari

Mariacristina MORSELLINO, Fond. Comunitaria Agrigento e Trapani

Edoardo BARBAROSSA, Fondazione Èbbene

Cristiana POGGIO, Fondazione Piazza dei Mestieri

Guido ZOVICO, Valore Comunità APS

