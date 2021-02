Firenze – Dal 25 febbraio all’11 marzo, l’ufficio per le domande di assegno di maternità, di assegno per nucleo familiare, dei contributi per famiglie con figli minori disabili sarà chiuso. L’Ufficio, che si occupa delle domande per l’assegno di maternità, per l’assegno di nucleo familiare con tre figli minori e per i contributi regionali per famiglie con figli minori disabili (Legge Regione Toscana n. 73/2018), situato in viale De Amicis 21 presso la Direzione Servizi Sociali rimarrà chiuso al pubblico da giovedì 25 febbraio 2021 a giovedì 11 marzo 2021. Le domande potranno essere inoltrate all’indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi anche da account di posta elettronica non certificata