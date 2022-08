Prato- In città è forte la preoccupazione nella comunità cinese per i propri connazionali, che a Prato negli ultimi tempi subiscono scippi, rapine, furti e aggressioni. Raggiunto telefonicamente il consigliere comunale di Prato Marco Wong sulla notizia circolata in città circa la richiesta in Questura di un corteo cinese per le vie di Prato, come accadde nel 2016 per dire basta alla criminalità e agli episodi di violenza di cui sono vittime, ha risposto: “Del corteo non abbiamo parlato. Oggi pomeriggio ho invece incontrato i rappresentanti delle piú importanti associazioni cinesi del territorio pratese. Esse lamentano che sono molte, anzi troppe le rapine a danno dei cittadini cinesi; girano infatti dei video su tik tok con le riprese delle telecamere in cui si vede che prendono di mira i cinesi dal momento li aspettano proprio al varco! E a nulla purtroppo sono servite le installazioni in punti sensibili della città di telecamere private fuori dai capannoni nella zona del Macrolotto, nelle ditte dei pronto moda e confezioni, nelle abitazioni e per strada per scoraggiare i malintenzionati”.

Continua Wong: “Ultimamente a seguito di una rapina un nostro connazionale è finito in ospedale per le ferite riportate. C’è in giro tanta esasperazione ma anche la volontà di collaborare con le forze dell’Ordine per mettere fine a tutto questo. La strada da percorrere è stata indicata dalle Istituzioni e dal Consolato che spingono le vittime di rapina a fare denunce anche se ció puó risultare fastidioso, perchè i problemi legati alla lingua possono scoraggiare le vittime a denunciare. Ma serve adesso avviare con tutte le forze in campo, a partire dalle associazioni cinesi, dei tavoli di confronto per attuare un percorso che spinga alla sicurezza soprattutto in alcuni punti della città dove maggiore è la richiesta dei cittadini cinesi in tal senso. Sperando così di ottenere in tempi non troppo lunghi l’insediamento di presidii fissi di polizia in zone sensibili per scoraggiare i malviventi”.

Ci va giù duro un noto imprenditore cinese con un’azienda a Prato, che su quanto sta accadendo nella sua comunità ha affermato: “Ho sentito parlare di parecchie rapine e furti in questi ultimi mesi. Purtroppo per la legge italiana, dopo l’arresto, queste persone nel giro di pochi giorni sono di nuovo libere. Ma per le vittime è un danno permanente, quindi non si sa più come fare per riuscire a contare sull’aiuto delle forze dell’ordine. Inoltre, con questa stagione economica, anche noi come tutti affrontiamo una crisi difficile, senza parlare del governo che è nel caos. Penso quindi che le cose peggioreranno perchè non si sente più la stabilità di un tempo”.

Foto copertina: Luca Grillandini