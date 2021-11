Firenze – La Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione, presieduta da Donata Bianchi, ha approvato la delibera che contiene il nuovo regolamento istitutivo della consulta per le associazioni della comunità lgbtiqa+ fiorentine.

“Era un atto atteso da tempo. Ringrazio il presidente del consiglio Luca Milani e il dottor Ascione per questo lavoro, che spero – spiega la presidente Donata Bianchi – approdi a breve in Consiglio comunale per arrivare poi alla pubblicazione di un avviso di interesse per le associazioni del territorio.

Susanna Agostini, già consigliera comunale, ci ha dato un quadro del ricco contributo dato in passato dalla consulta. Sono convinta – conclude la presidente della Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione Donata Bianchi – che questo organismo possa aiutare l’amministrazione e gli organi politici, e che possa rappresentare uno spazio di ascolto e confronto, anche a presidio di intolleranza e odio sociale”.

In foto: Donata Bianchi, la presidente della Commissione comunale Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione.