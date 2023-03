Firenze – Un turista americano ha percorso via dei Gondi controsenso prcheggiando poi l’auto, una Ferrari, in piazza Signoria. L’uomo è stato colto sul fatto e multato dalla Polizia Municipale. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.15. L’uomo a bordo della Ferrari Spider con targa svizzera è arrivato in piazza Signoria da via dei Gondi transitando controsenso e ha lasciato l’auto in sosta nell’area interna ai dissuasori adiacente al dehors. Gli agenti sono subito intervenuti. Dai controlli è emerso che il conducente, 43 anni, aveva una patente di guida americana non conforme alle convenzioni internazionali ed è risultato sprovvisto di permesso internazionale di guida o traduzione ufficiale. Per lui sono scattati verbali per sosta in area pedonale, guida contro senso e patente straniera non conforme, per un totale di 470 euro versati direttamente agli agenti.