Dal 18 ottobre all’8 dicembre 2021 – Concerti al Cenacolo – L’Homme Armé presenta Musica antica nell’area metropolitana fiorentina.

Programma

Lunedì 18 ottobre alle 21 all’ Auditorium di Sant’Apollonia (via San Gallo 25, Firenze; ingresso euro 10) Vittorio Ghielmi e la sua viola da gamba in Les voix humaines, les voix des Anges. Musiche di Marin Marais, Tobias Hume, John Jenkins, Vittorio Ghielmi, Georg P. hilipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Antoine Forqueray, Karl Friedrich Abel.

Venerdì 22 ottobre, ore 21.15, Museo di San Salvi, Cenacolo di Andrea del Sarto (via di S. Salvi 16, Firenze): L’Homme Armé diretto da Gianluca Lastraioli presenta La novità del suono e ’l grande lume: il paesaggio musicale in Dante e intorno a Dante. Musiche di Arnaut Daniel, Folquet de Marselha, Bertran de Born, Giraut de Bornelh, Anonimi del XIII e XIV secolo. Ricostruzioni e arrangiamenti di Gian Luca Lastraioli. L’Homme Armé: Luca Dellacasa, Paolo Fanciullacci, tenori; Gabriele Lombardi, baritono; Ugo Galasso, flauti; Luigi Cozzolino, viella; Gian Luca Lastraioli, liuto e direzione. Ingresso euro 10.

Sabato 23 ottobre, ore 21.15, Pieve di San Lorenzo (via Cocchi 4, Borgo San Lorenzo, FI): L’Homme Armé diretto da Gianluca Lastraioli presenta La novità del suono e ’l grande lume: il paesaggio musicale in Dante e intorno a Dante. Ingresso libero.

Domenica 24 ottobre, ore 18, Pieve di San Leolino, Panzano in Chianti: L’Homme Armé diretto da Gianluca Lastraioli presenta La novità del suono e ’l grande lume: il paesaggio musicale in Dante e intorno a Dante. Ingresso libero.

Venerdì 19 novembre, ore 21.15, Pieve di San Lorenzo, Borgo San Lorenzo: L’Homme Armé diretto da Fabio Lombardo in Ave…Virgo serena. Architetture musicali nella produzione sacra di Josquin Desprez. Ingresso libero.

Sabato 20 novembre, ore 21.15, Badia a Settimo (via San Lorenzo a Settimo, Scandicci, FI): L’Homme Armé diretto da Fabio Lombardo in Ave…Virgo serena. Architetture musicali nella produzione sacra di Josquin Desprez. Ingresso libero.

Mercoledì 8 dicembre, ore 18, Chiesa di Ognissanti (Piazza Ognissanti, Firenze): L’Homme Armé in Ther is no rose … Il ricordo di Johanna. Ingresso libero.

Conversazioni:

Sabato23 ottobre, ore 18 Oratorio di S. Omobono Via San Francesco, Borgo San Lorenzo: Il paesaggio musicale di Dante con Gian Luca Lastraioli

Venerdì 19 novembre, ore 18 Oratorio di S. Omobono Via San Francesco, Borgo San Lorenzo: Architetture sonore nella musica di Josquin Desprez con Fabio Lombardo

I concerti sono tutti a ingresso libero, eccetto quello di Vittorio Ghielmi all’Auditorium di Sant’Apollonia e quello de L’Homme Armé diretto da Gian Luca Lastraioli al Museo di San Salvi, che costano 10 euro. Tutto nel rispetto della normativa vigente. I biglietti si acquistano in loco un’ora prima dello spettacolo; la prenotazione è consigliata anche per gli eventi gratuiti; si può prenotare solo direttamente dal sito www.hommearme.it (ogni evento ha il suo tasto e ogni prenotazione vale solo per l’evento prescelto; per sole informazioni: informazioni@hommearme.it). Necessario Green Pass; obbligatoria la mascherina.