Firenze – Sono seicento i posti in sala – permessi dal nuovo decreto – quelli che verranno offerti gratuitamente al pubblico per assistere al concerto degli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, martedì 14 luglio 2020, alle ore 21.

Il soprano Carmen Buendía, il soprano Rosalia Cid, il soprano Valentina Corò, il mezzosoprano Julia Costa, il mezzosoprano Francesca Di Sauro, il basso Michele Gianquinto, il baritono William Hernandez, il soprano Nikoleta Kapetanidou, il basso Shuxin Li, il soprano Francesca Longari, il soprano Chiara Mogini, il tenore Dave Monaco, il soprano Marilena Ruta, il baritono Francesco Samuele Venuti, con al pianoforte Claudio Capretti e Claudio Marchetti sono tutti artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino che terminano il loro corso di studio e perfezionamento.

Gli artisti saranno impegnati in un nutrito programma di arie e duetti da Georges Bizet, Arrigo Boito, Gaetano Donizetti, Georg Friedrich Händel, Rosendo Mato Hermida, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi dalle opere La jolie fille de Perth (Bizet) , Mefistofele (Boito), L’elisir d’amore e Roberto Devereux ( Donizetti), Giulio Cesare (Handel), Lela (Hermida), Le nozze di Figaro (Mozart), Gianni Schicchi (Puccini), L’italiana in Algeri (Rossini), I masnadieri, Flastaff, Un ballo in maschera (Verdi). Il programma proposto scelto da ognuno degli allievi secondo la propria sensibilità, gusto e predisposizione rivelerà al pubblico le loro capacità e doti interpretative affinate – oltre che nelle numerose lezioni e corsi che seguono nel biennio – già anche sul palcoscenico del Maggio nelle rappresentazioni delle opere nelle quali gli artisti dell’Accademia sono frequentemente chiamati a interpretare i personaggi come parte integrande del loro percorso formativo.

I biglietti omaggio sono già in distribuzione presso la biglietteria del Maggio nei consueti orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e falle 15 alle 18 sabato dalle 10 alle 13. Domenica e lunedì la biglietteria è chiusa. Il giorno del concerto, martedì 14 luglio, la biglietteria oltre ai consueti orari della mattina riaprirà nel pomeriggio alle 15 con orario continuato fino alle 21 all’inizio del concerto.

Il programma:

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

da Giulio Cesare: “Svegliatevi nel core”

mezzosoprano Julia Costa

GEORGES BIZET

da La jolie fille de Perth: “Quand la flamme de l’amour”

basso Michele Gianquinto

WOLFGANG AMADEUS MOZART

da Le nozze di Figaro: “Hai già vinta la causa … Vedrò mentr’io sospiro”

baritono William Hernandez

“La vendetta, oh la vendetta”

basso Shuxin Li

GIOACHINO ROSSINI

da L’italiana in Algeri: “Le femmine d’Italia”

baritono Francesco Samuele Venuti

“Amici, in ogni evento … Pensa alla patria”

mezzosoprano Francesca Di Sauro

GAETANO DONIZETTI

da Roberto Devereux: “E Sara… Vivi, ingrato”

soprano Nikoleta Kapetanidou

da L’elisir d’amore: “Esulti pur la barbara”

soprano Marilena Ruta, tenore Dave Monaco

“Come sen va contento… Quanto amore”

soprano Marilena Ruta, baritono Francesco Samuele Venuti

ROSENDO MATO

Lela

(arrangiamento di Juan Durán)

soprano Rosalia Cid

GIUSEPPE VERDI

da I masnadieri: “Tu del mio Carlo al seno”

soprano Carmen Buendía

da Falstaff. “Dal labbro il canto estasïato vola”

tenore Dave Monaco

da Un ballo in maschera: “Morrò, ma prima in grazia”

soprano Chiara Mogini

ARRIGO BOITO

da Mefistofele: “L’altra notte in fondo al mare”

soprano Valentina Corò

GIACOMO PUCCINI

da Gianni Schicchi: “O mio babbino caro”

soprano Francesca Longari

Pianoforte Claudio Capretti, Claudio Marchetti