Firenze – Un concerto di musica persiana eseguito dai musicisti Kayhan Kalhor e Benham Samani, il cui ricavato sarà devoluto a Emergency, che lavora nei territori del Kurdistan.

Con il patrocinio della Regione Toscana e il Comune di Firenze con il sostegno di Mediateca Toscana, il “Concerto per il popolo curdo” è stato organizzato dall’Associazione iraniani residenti in Italia e a Firenze, dall’Associazione culturale Testimonianze, da Auser Toscana, da Spi Cgil Toscana e dalla Fondazione Circolo Rosselli.

“Se un processo di pace, per quanto difficile, è già stato avviato – afferma il manifesto di invito al concerto – è stato grazie alle popolazioni locali che hanno lottato per liberarsi dal giogo fondamentalista. In particolare il popolo curdo, un esempio di società laica e democratica in un’area del mondo in cui spesso i governi praticano una politica antidemocratica e autoritaria. Proprio per questo i curdi vengono repressi e combattuti da sempre. Continuiamo a testimoniare l’amore per la libertà del popolo curdo, da Firenze, città della pace e dei diritti e dalla Toscana, terra del mondo”

Il concetto avrà luogo al Cinema Teatro “LA COMPAGNIA” (via Cavour 50/r, Firenze) il prossimo 5 FEBBRAIO alle ore 21,00.

Per informazioni su posti e biglietti (il Concerto, come potete vedere nei due file allegati, è organizzato da più associazioni, che firmano insieme il volantino e il manifesto di convocazione) per quel che riguarda “Testimonianze“, potete telefonare al 339 2440913.