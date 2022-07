Vaglia – Continua il percorso verso la realizzazione di un nuovo plesso scolastico a Vaglia.Dopo le scelte di natura urbanistica, e il percorso partecipativo con i cittadini, il Comune ha bandito il concorso internazionale di progettazione per la realizzazione del nuovo plesso scolastico “Spazio Scuola Comunità”, il cui bando è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il concorso è suddiviso in due fasi distinte: la prima consiste nella presentazione dell’idea progettuale, e la seconda fase nell’elaborazione del progetto stesso, che deve essere sviluppato nel rispetto dei costi complessivi, e riservata agli autori delle cinque migliori proposte ideative della prima fase, individuate da apposita Commissione Giudicatrice che proclamerà infine il progetto vincitore.

“Come già ribadito più volte, la costruzione di un nuovo plesso, innovativo dal punto di vista funzionale, architettonico, sismico ed energetico, figura tra le strategie fondamentali individuate dall’Amministrazione all’interno della pianificazione comunale- spiega il Sindaco di Vaglia Leonardo Borchi- Si tratta infatti di un’opera fondamentale per il futuro della scuola nel nostro territorio, e di tutta la comunità, pensata non esclusivamente per la didattica, ma anche come struttura polivalente e multifunzionale. Il concorso internazionale è un passaggio fondamentale verso l’obiettivo finale, in quanto la presenza di un progetto già definito è condizione necessaria e imprescindibile alla possibilità di intercettare i finanziamenti utili alla costruzione del plesso

scolastico”.

Il costo stimato per la costruzione della scuola è di 6milioni e 300 mila euro, da coprire attraverso finanziamenti nazionali, mentre di 300 mila euro circa è la spesa per il concorso di idee.

Il luogo della futura struttura, già individuato secondo i criteri di sicurezza sismica e geologica e di funzionalità e fruibilità per la cittadinanza, è in procinto di essere formalmente acquistato dall’amministrazione comunale.

“Il concorso internazionale per la scuola di Vaglia dimostra ancora una volta la nostra idea di politica,- conclude il sindaco Leonardo Borchi- non meramente indirizzata alla ricerca del facile consenso bensì come espressione di un modus operandi esclusivamente diretto all’interesse e al bene della comunità e del territorio”.

La scadenza della presentazione dei progetti è fissata per il 2 settembre 2022, mentre la proclamazione del progetto vincitore è prevista per fine dicembre 2022.