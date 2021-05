Firenze – Il rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei (foto) è stato sospeso per cinque mesi dal suo incarico che è in scadenza. Lo ha deciso il gip Antonio Pezzuti nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi pilotati a Careggi. Dei è sospettato di essere uno dei responsabili principali dii un’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Un anno di interdizione dallo svolgimento delle funzioni di presidente e di commissario di commissioni di concorso e di quelle per abilitazione scientifica nazionale è stato inflitto all’urologo Marco Carini.

Nessuna misura cautelare per gli altri sei indagati per mancanza di gravità indiziaria o per mancanza di esigenze cautelari. In particolare per il direttore generale di Careggi Rocco Damone e per Francesco Montorsi, professore ordinario al San Raffaele di Milano, il giudice ha riconosciuto gravi indizi ma non esigenze cautelari. Per Corrado Poggesi, direttore di medicina sperimentale e clinica, la Procura aveva revocato la richiesta perché in pensione.