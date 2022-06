Firenze – Passeggeri in grande difficoltà all’aeroporto Vespucci. Condizionatori d’aria insufficienti, possibilità per mettersi a sedere solo per un quarto dei passeggeri, gli altri costretti a sedere per terra o a restare in piedi. “Nemmeno in paesi meno avanzati ci sono aeroporti così inospitali per chi viaggia”, si lamentano i passeggeri in attesa che hanno inviato fotografie a Stamptoscana.