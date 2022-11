Grosseto – L’imprenditrice grossetana, Stella Bevilotti, è stata eletta presidente del Movimento Confartigianato Donne Impresa Toscana. L’assemblea regionale si è riunita nei giorni scorsi per il rinnovo dei ruoli del direttivo che resterà in carica tre anni. Bevilotti sarà affiancata dalle due vicepresidenti Elisa Colzi (vicario) e Rosella Baroni. I lavori si sono svolti alla presenza della presidente nazionale del Movimento, Daniela Biolatto.

Stella Bevilotti, 59 anni, originaria di Roccalbegna, architetto e imprenditrice nel settore edile, ha sempre partecipato attivamente alla vita dell’associazione, sin dal suo primo ingresso in Confartigianato. È dirigente e presidente del Movimento Donne Grosseto ed è stata vicepresidente vicario del Movimento regionale.

“L’elezione di Stella Bevilotti è un riconoscimento importante per la nostra provincia – afferma Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Imprese Grosseto – oltre che un motivo di orgoglio per l’associazione. Sono sicuro che Stella Bevilotti saprà interpretare al meglio questo nuovo ruolo, con l’impegno costante e convinto e con la passione, che hanno sempre contraddistinto il suo operato a sostegno dell’imprenditoria femminile in questi anni. Auguro buon lavoro a lei e a tutto il direttivo”.

Il Movimento Donne Impresa promosso da Confartigianato rappresenta l’imprenditoria femminile, dando voce a tantissime aziende italiane. Si batte per affermare la presenza delle donne nelle sedi decisionali e per un sistema di welfare che permetta alle imprenditrici di conciliare la cura della famiglia con la possibilità di esprimere appieno le proprie potenzialità in azienda.

“Sono molto contenta di questa nomina e orgogliosa di andare a rappresentare le istanze delle donne a livello regionale. – commenta la neopresidente Stella Bevilotti –Avrò modo di confrontarmi con chi influisce sulla normativa regionale, e mi impegnerò per portare avanti le istanze delle donne in primis, ma anche quelle di tutta l’imprenditoria Toscana, con uno sguardo sempre attendo alla provincia di Grosseto. Come presidente regionale, tra l’altro, entro di diritto nel nazionale del Movimento, quindi è davvero un’ottima cosa per il nostro territorio: sarà un ulteriore carico di lavoro, ma altrettanto importanti sono i contatti che porterà questa partecipazione. Ringrazio la presidente uscente Sabrina Nesti per l’importante lavoro svolto nel corso del suo mandato. Sono tante le sfide che il Movimento si trova ad affrontare, mi impegnerò per svolgere al meglio l’incarico che mi è stato assegnato.”

Nelle foto: Stella Bevilotti