Firenze – Il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, già membro del consiglio nazionale di Confcommercio- Imprese per l’Italia, è stato nominato mercoledì 3 novembre 2021 membro di giunta della confederazione nazionale del commercio, del turismo e dei servizi.

La nomina arriva a riconoscimento del ruolo svolto per anni da Cursano all’interno del sistema Confcommercio, sia come vicepresidente vicario nazionale di Fipe (la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi) sia come presidente regionale della stessa Fipe, ma soprattutto per quanto realizzato dalla Confcommercio fiorentina negli ultimi tre anni per il rilancio dell’organizzazione a Firenze.

“Si tratta di un premio importante, per me personalmente, per Firenze e per la Confcommercio Toscana – sottolinea Aldo Cursano – è la gratificazione per l’impegno profuso e per i risultati prodotti nell’ultimissimo periodo. Risultati che sono da ascrivere a tutto il sistema toscano e tutti coloro – amici, colleghi, associati e collaboratori – che hanno creduto così tanto in me”.