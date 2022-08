Firenze – La Fiorentina giocherà nel Gruppo A della Conference League di calcio. Questo il risultato del sorteggio a Istanbul. I viola incontreranno i turchi del Basaksehir di Istanbul, gli scozzesi dell’Heart of Midlothian di Edinburgo e i lettoni dell’RFS Riga.

Le date delle partite dei gironi. La prima giornata si giocherà quindi giovedì 8 settembre, in concomitanza con le gare di Europa League. Tutto terminerà invece con la sesta giornata, messa in calendario per giovedì 3 novembre 2022. Il 7 novembre è già in programma il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League.