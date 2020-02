Firenze – Confindustria Firenze ha attivato una task force per le imprese associate per la battaglia contro il Coronavirus.Si tratta di una sezione speciale in costante aggiornamento sul sito di Confindustria Firenze, www.confindustriafirenze.it fornisce le notizie utili e necessarie alle imprese.

Per supportare le imprese sugli aspetti di sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori e per il supporto in eventuali situazioni di criticità nella gestione di impresa, l’associazione imprenditoriale fiorentina ha messo al servizio dei propri associati alcuni numeri diretti e un indirizzo email dedicato coronavirus@confindustriafirenze.it

"Con questa task force Confindustria Firenze si mette concretamente a fianco delle imprese e delle istituzioni – sottolinea Fabrizio Monsani, presidente di Confindustria Firenze – per mettere in campo con tempestività tutte quelle professionalità e quelle azioni necessarie per superare questo momento di difficoltà. Abbiamo attivato un team, che sarà anche di ascolto per supportare e lavorare insieme agli imprenditori".