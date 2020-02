Firenze – I presidenti delle aziende di edilizia residenziale pubblica associate a Confservizi Cispel Toscana, su proposta del presidente Alfredo De Girolamo, hanno nominato Luca Panfietti, presidente di ERP Massa Carrara SpA (azienda di social housing che gestisce 3.800 alloggi a Massa Carrara e provincia), coordinatore della Commissione Casa dell’associazione regionale che rappresenta le aziende di servizio pubblico.

Nel congratularsi con il nuovo coordinatore, De Girolamo ha ricordato che “in Toscana, secondo l’Osservatorio Regionale sulla casa dell’Associazione, sono 25.000 gli alloggi necessari, e in quest’ottica l’offerta di edilizia residenziale pubblica rappresenta l’unica soluzione per contrastare il disagio abitativo crescente, attraverso l’istituzione di un Fondo Regionale pluriennale per la costruzione di nuovi alloggi in operazioni di recupero, la manutenzione del patrimonio esistente e la ristrutturazione di immobili pubblici.

Le aziende di edilizia residenziale pubblica che aderiscono a Confservizi Cispel Toscana sono 11 con 400 addetti, circa 50.000 alloggi gestiti e oltre 93 milioni di euro di valore della produzione.

Luca Panfietti, 56 anni, massese, è alla guida di ERP Massa Carrara SpA dal 2010, azienda della quale è stato riconfermato Presidente a luglio 2019.