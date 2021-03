Firenze – Stamattina è stato consegnato un riconoscimento del Comune a tre atleti della Canottieri comunali, come ringraziamento per aver salvato, la scorsa settimana, un anziano caduto in Arno. Lo speciale attestato è stato consegnato dall’assessore allo sport Cosimo Guccione a Domenico Sepe, Fabrizio Massai e Andrea Genna. La consegna è avvenuta nel corso della premiazione dei campionati italiani di canoa maratona.

Sabato l’anziano era scivolato in acqua ed era stato trascinato dalla corrente fino a tre metri dalla riva. Avrebbe rischiato di affogare se un passante non lo avesse notato dando così l’allarme. A salvare poi il pensionato sono stati i tre canottieri che stavano pagaiando in direzione della Pescaia San Niccolò. Uno si è gettato subito in acqua, ha afferrato l’anziano e lo ha portato fino a riva. Gli altri due hanno prestato a terra i primi soccorsi finché l’uomo non ha ricominciato a respirare autonomamente.

"Un plauso ed un ringraziamento a Domenico Sepe, Fabrizio Massai e Andrea Genna – ha dichiarato l'assessore Guccione – quello che abbiamo consegnato stamani è un 'piccolo' segno della gratitudine di Firenze per il loro gesto. Questi tre atleti, oltre ad una grande competenza nelle manovre di salvataggio, hanno messo in pratica alcuni dei valori fondanti dello sport: l'altruismo e la solidarietà. Valori che sono anche i mattoni sui quali si fonda una vera comunità"