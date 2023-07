Firenze – E’ stata approvata ieri, in consiglio comunale, la richiesta, con proposte di nomi da avanzare in Commissione 6, di individuare una consigliera o consigliere speciale del sindaco per i cambiamenti climatici, avanzata dai due consiglieri comunali di Spc, Dmitrij Palagi e Antonella Bundu.

“Una piccola luce durante la seduta consiliare di ieri è rimasta accesa, senza ritrovarsi travolta dalla confusione della maggioranza – dicono Palagi e Bundu – solo due consiglieri non hanno sostenuto una proposta che avanziamo da anni. Individuare una consigliera o un consigliere speciale del Sindaco per i cambiamenti climatici, che abbia il compito di favorire le interlocuzioni del Comune con i movimenti, le associazioni e tutte le realtà impegnate nel nostro territorio sulla difesa ambientale”.

“Proprio oggi sulla stampa – continuano i due consiglieri – si leggono i dati sulla mortalità dovuta alle alte temperature nel 2022. La rivista scientifica Nature Medicine avrebbe pubblicato un articolo in cui si stimano decine di migliaia di morti in Europa, con l’Italia capofila, a causa dei 18.000 morti, con un margine di incertezza pari a 4.000 decessi. Nell’ordine del giorno approvato ieri si chiede di avanzare le proposte in Commissione 6, in modo che si possa prevedere il coinvolgimento di tutte le parti politiche. Vista l’ondata di caldo di questi giorni, confidiamo che chi nega l’importanza di questa tematica abbia modo di rivedere le proprie posizioni. Ringraziamo l’Assessore all’Ambiente per essersi espresso direttamente in aula a favore di tale idea, così come il Presidente della Commissione 6 per aver sempre riconosciuto la necessità di non sottovalutare la questione. Ci sono voluti mesi, se non anni, ma almeno la fine della consiliatura dovrebbe vedere un piccolo risultato raggiunto per tutta la città”.