Firenze – Il Consiglio comunale dà il via all’acquisizione da parte di Silfi spa del complesso aziendale di Florence Multimedia srl. Lo prevede una delibera presentata dall’assessore alle Partecipate del Comune di Firenze Federico Gianassi. L’operazione consentirà di ampliare la gamma di attività di Silfi ad un settore coerente e compatibile con la mission aziendale in un’ottica di servizi smart a livello metropolitano. Florence Multimedia Srl ha per oggetto sociale l’attività di produzione e distribuzione di contenuti multimediali legati al territorio e opera secondo il modello “in house providing” nei confronti della Città metropolitana di Firenze.

L’acquisizione da parte di Silfi spa va a sviluppare ulteriormente il progetto dei soci di aggregare in un’unica azienda integrata un numero crescente di servizi strumentali alla gestione della città intelligente rafforzandone gli assetti connessi alla comunicazione istituzionale e all’info mobilità sul territorio. Non solo: in ragione proprio dell’operazione di acquisizione, a Silfi potranno essere affidati tutti i servizi che prima svolgeva Florence Multimedia srl e non più dalla sola città Metropolitana ma anche direttamente dal Comune di Firenze e dagli altri soci tutti, previa adozione di apposito atto deliberativo di affidamento, da adottarsi secondo le previsioni e il percorso dettato della normativa vigente.