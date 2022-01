Firenze – Ieri 12 gennaio, l’assessora all’educazione del Comune di Firenze, Sara Funaro, ha partecipato, a Roma, al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. In qualità di consigliera parteciperà ai lavori della V commissione che si occupa di Inclusione e Diritto allo Studio. “Sono orgogliosa di questa nomina – scrive in un post l’assessora Funaro – e pronta per portare il mio contributo e quello del Comune di Firenze a servizio di una scuola più inclusiva per tutti”.