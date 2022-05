Firenze – Sono stati ricevuti dall’assessora alle Pari Opportunità Benedetta Albanese e dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani i rappresentanti della Consulta per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e per i diritti delle persone LGBTQI+. Erano presenti la presidente della Commissione pari opportunità Donata Bianchi ed i consiglieri Alessandra Innocenti, Dmitrij Palagi e Laura Sparavigna. Sono risultati eletti presidente Mauro Scopelliti e come vice presidente Sara Di Giacomo.

Hanno aderito alla Consulta le associazioni Ireos, Friendli APS, Centro Antiviolenzz LGBTI, Azione Gay e Lesbica ARCI, Rainbow ODV, Love My Way APS, Gruppo Giovani GLBTI*, Pride Park APS, Collettivo Intersexioni, Associazione Genitori Omosessuali, Arcigay Firenze Altre Sponde APS, Pari opportunità dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Livorno ODV Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT+.

“Si riunisce per la prima volta la Consulta della comunità lgbtiqa +di Firenze, un organismo – spiega la presidente della Commissione Pari Opportunità Donata Bianchi – che ho fortemente voluto anche per rispondere alle richieste delle tante associazioni attive a Firenze. Sono convinta che sarà positivo e fecondo il rapporto che si potrà sviluppare. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale Luca Milani per aver accolto subito la proposta e aver portato finalmente in fondo la costituzione. Le Consulte sono luoghi di confronto utili per le istituzioni, grazie alla possibilità di raccogliere stimoli e opportunità. Buon lavoro e grazie alle Associazioni che oggi danno avvio e rinnovano questa esperienza”.