Firenze – Dalla validità dei documenti di identità alle scadenze che riguardano i propri veicoli, dal pagamento delle multe ai titoli per il trasporto pubblico locale. E ancora, adempimenti fiscali e tributari, utenze e mutui, affitti, spesa alimentare ed e-commerce, rimborsi per viaggi ed eventi. Il settore regionale che si occupa della tutela di consumatori e utenti ha pubblicato sul proprio sito www.progettoinfoconsumo. it/it un utile vademecum per aiutare consumatori e utenti ad orientarsi meglio in questo delicato momento.

“Abbiamo pensato a uno strumento semplice e diretto – spiega la vicepresidente e presidente del Comitato Regionale Consumatori Utenti Monica Barni – per aggiornare i cittadini sulle nuove scadenze dei vari adempimenti che sono stati prorogati a seguito dell’emergenza, cercando anche di offrire una guida alle misure più significative prese dal Governo in questa fase. Il vademecum è frutto dello sforzo congiunto di Regione e associazioni dei consumatori facenti parte del Comitato Regionale Consumatori Utenti”.