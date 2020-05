Pisa – È iniziato oggi (15 maggio) il contest fotografico “Pisa città ideale” che il Comune di Pisa ha lanciato tramite i propri canali Social (Facebook, Instagram, Twitter) per coinvolgere appassionati di fotografia, principianti o professionisti, pisani di nascita o di adozione, nella valorizzazione della città, dai monumenti noti nel mondo agli angoli più sconosciuti e intimi.

Chiunque potrà partecipare inviando i propri scatti. Il soggetto è libero, dalle strade, piazze e monumenti della città, al litorale pisano, al Parco di San Rossore. A scegliere le immagini che comporranno il racconto per immagini di “Pisa città ideale” sarà una commissione di esperti composta dal celebre fotoreporter Massimo Sestini, in qualità di presidente, Fabio Muzzi, fotografo de Il Tirreno, e Andrea Valtriani, fotografo de La Nazione. Le 10 immagini scelte potranno essere utilizzate per la campagna di promozione dell’estate 2020.

Per partecipare c’è tempo fino a sabato 30 maggio, sarà sufficiente inviare fino a un massimo di 10 fotografie che descrivano a pieno l’anima più segreta della città. Ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e una breve didascalia. Le foto andranno inviate, in risoluzione idonea, a ufficiostampa@comune.pisa.it

Le 10 fotografie selezionate dalla commissione saranno sottoposte anche al giudizio degli utenti dei canali Social del Comune di Pisa per decretare la fotografia vincitrice della prima edizione del #PisaContestPhoto “Pisa città ideale”, in palio un monopattino elettrico, donato da Pisamo srl, azienda per la mobilità del Comune di Pisa.

L’autore della fotografia vincitrice del contest “Pisa città ideale” riceverà in premio un monopattino elettrico, donato da Pisamo srl, azienda per la mobilità del Comune di Pisa, oltre alla possibilità di utilizzo della foto nell’ambito della campagna di promozione dell’estate 2020.