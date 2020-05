Firenze – Una valanga di domande, per il contributo straordinario all’affitto, sta investendo gli uffici comunali: a ieri, le domande pervenute erano 2831, con una mole di 290 nuove domande pervenute l’altro ieri e 214 ieri. Per dare un’idea delle dimensioni della situazione, l’anno scorso, per il contributo ordinario, in trenta giorni di bando erano giunte 1100 domande. La durata del bando straordinario del 2020 è invece di soli 17 giorni e si concluderà lunedì prossimo. Il dato specifico, di particolare interesse in quanto è una sorta di cartina di tornasole dello stato della società fiorentina nella fase 2 dell’emergenza, è che la maggioranza assoluta dei nuovi richiedenti è costituita da persone che non hanno mai avuto, prima, necessità di ricorrere ai contributi. Come avvertono gli operatori, è necessario valutare quanti di questi rientreranno effettivamente nei requisiti e quindi avranno diritto al contributo. Il fondo a disposizione dell’iniziativa straordinaria è di poco più di un milione di euro.

