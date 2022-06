Firenze – Al via il bando per dare un aiuto economico alle famiglie in difficoltà a pagare l’affitto. Da lunedì e fino al 20 luglio sulla rete civica del Comune (www.comune.fi.it) sarà infatti pubblicato l’avviso per richiedere il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2022.

Si tratta di una misura che punta ad aiutare le famiglie e le persone in difficoltà con l’affitto e sostiene chi non riesce a far fronte alla spesa dando una mano a chi ha una necessità di aiuti temporanea.

Dal prossimo lunedì quindi a partire dalle ore 14:00 sarà possibile presentare la domanda che potrà essere fatta esclusivamente on-line.

Il contributo affitto è erogato nei limiti delle dotazioni finanziarie annue e potrà essere fino a 3.100 euro per i nuclei familiari con valore Ise non superiore a 13.619 euro e di 2.325 euro per chi non supera l’Ise di 29.545 euro.

Per presentare la domanda, una sola per ogni nucleo familiare, è obbligatorio avere la residenza anagrafica a Firenze, nell’immobile per la locazione del quale si richiede il contributo; avere la titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui è fissata la residenza e avere un’Isee 2022 non superiore a 16.500 euro. Fra le altre cose è necessario non avere diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km da Firenze, non essere titolari di alloggio Erp ed essere in regola con il canone di locazione per l’anno 2022. La domanda può essere presentata esclusivamente on line con la Carta Nazionale dei Servizi, lo Spid o la Carta di identità elettronica. Per informazioni contributoaffitto@comune.fi.it.