Firenze – Si parte oggi, giorno di apertura del bando per domande di contributo affitto 2020, fino al 21 luglio: è questa la finestra temporale entro cui si possono presentare le richieste per l’erogazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020. Il bando è on line sulla Rete civica del Comune.

Fra i punti importanti, la domanda può essere inoltrata solo online, dovrà essere una sola per nucleo familiare, che si intende composto dal/la richiedente e da tutti/e coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.