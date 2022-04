Firenze – Cinque minimarket sospesi e due multati. È questo l’esito dei controlli effettuati nel finesettimana dalla Polizia Municipale. Gli agenti della Polizia Amministrativa hanno notificato 5 sospensioni per altrettanti minimarket dopo ripetute violazioni per vendita di alcolici fuori orario in area Unesco, vietata dopo le 21. Si tratta di sospensioni che vanno da 5 a 10 giorni, per complessivi 32 giorni.

Sabato sera, inoltre, le pattuglie hanno multato due attività per vendita di alcolici ai minorenni. Nel primo caso gli agenti hanno notato un gruppo di giovani che uscivano da un minimarket in zona Stazione e dai controlli è emerso che si trattava di minorenni. Per il gestore sono scattate le sanzioni per vendita fuori orario in area Unesco (400 euro) e a minori (500 euro). Il secondo caso riguarda un’attività in zona Oltrarno, sorpresa a vendere shottini di superalcolici a minorenni (sanzioni da 333,33 e 400 euro).