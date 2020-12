Firenze – Il sindaco Dario Nardella e il prefetto di Firenze Alessandra Guidi hanno visitato la sala operativa della Polizia municipale, che si trova al piazzale della Porta al Prato. Con loro c’erano anche l’assessore alla Mobilità e alla Polizia municipale Stefano Giorgetti e il comandante della Polizia municipale Giacomo Tinella.

La visita è stata l’occasione per ‘vedere da vicino’ il sistema delle telecamere anti-assembramento sperimentato in città nel fine settimana appena trascorso e per salutare e fare gli auguri al personale in servizio in vista delle imminenti festività natalizie.