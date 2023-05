Firenze – Concludendo a Venezia la sessione del convegno del Psi su “Cultura e Turismo”, Valdo Spini, presidente della Fondazione circolo Rosselli, ha innanzitutto sottolineato l’importanza della giornata che il nostro paese sta vivendo . “Il nostro saluto va al presidente ucraino Zelensky rinnovandogli la solidarietà operante nella lotta del suo popolo nella difesa della libertà, della democrazia e dell’indipendenza nazionale. Un saluto va anche a Papa Francesco e alla sua opera a favore della pace e per la cessazione di questo e dei moltri altri conflitti in atto nel nostro mondo”.

Spini ha espresso l’auspicio che le problematiche delle città d’arte e in particolare di Venezia e della sua città Firenze trovino il giusto rilievo nel momento attuale. Le statistiche ci dicono che proprio le città d’arte hanno tirato la grande ripresa del turismo, ma queste città non vanno consumate, gli abitanti dei centri storici non vanno indotti ad andarsene per il costo delle abitazioni e la mancanza di servizi. Occorre un ruolo del pubblico in una vera programmazione urbanistica ed economica . La vicenda del caro abitazioni degli studenti attualmente in lotta ci ricorda eloquentemente la carenza in fatto di programmazione in questo campo che, se lasciato unicamente alla logica di mercato, produce gli squilibri che stiamo registrando

L’importanza di questo convegno sta proprio in questo: socialismo liberale di Rosselli significa proprio questo: iniziativa privata in un contesto di responsabilità pubblica.