Firenze – Il convegno sulla figura di Artemio Franchi organizzato dalla Lega Pro a Palazzo Vecchio è stata l’occasione per il sindaco Dario Nardella per presentare il nuovo progetto dello stadio fiorentino al presidente della Fifa Gianni Infantino, alla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e al presidente della Lega Calcio Seria A Lorenzo Casini.

“Abbiamo avuto un’opportunità straordinaria per mostrare la portata innovativa del progetto del nuovo stadio – ha detto Nardella -. Siamo felici che il presidente Infantino abbia apprezzato lo sforzo e anche l’attenzione all’impatto ambientale e paesaggistico del progetto vincitore. Abbiamo inoltre illustrato alla sottosegretaria Vezzali tutti i particolari inerenti al Pnrr assicurandole l’impegno al rispetto dei tempi senza il quale perderemmo lo stesso finanziamento. Il supporto delle istituzioni del Governo e del calcio ci dà grande fiducia per andare avanti su questo progetto ambizioso che cambierà il volto a un intero quartiere e darà una soluzione definitiva per la nostra squadra e i nostri tifosi”.