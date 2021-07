Firenze – Il rogo dello scorso 3 giugno non ferma le attività della Coop di Ponte a Greve, che mette in piedi mille e trecentocinquanta metri quadrati di supermercato per rispondere alle richieste di soci e clienti. A meno di tre settimane dalla posa dei primi pannelli che sono diventati il pavimento del negozio, apre domani 28 luglio alle vendite il Coop.Fi temporaneo di Ponte a Greve. L’inaugurazione si terrà alle 7.30.

Il supermercato si trova nel parcheggio del Centro commerciale, lato via Detti, ed è ospitato sotto una tensostruttura. L’architettura del negozio è fatta di grosse vetrate che si alternano al “tendone” bianco, sostenuto da una struttura in alluminio.

Accanto al punto vendita, altre due strutture più piccole: la prima, che si trova davanti al Coop.Fi, è adibita ai servizi al cliente, compreso il nuovo Prenota la spesa, la seconda dietro il punto vendita è il magazzino.

Il nuovo Coop.Fi temporaneo di Ponte a Greve è il più grande supermercato mai realizzato sotto una tensostruttura. Durante la progettazione sono state osservate tutte le misure atte a garantire massima sicurezza e comodità per i soci. Nel dettaglio, per quanto riguarda impianti ed attrezzature, l’illuminazione è a led, in accordo con la politica di risparmio ambientale della cooperativa, mentre climatizzazione e riscaldamento sono in pompa di calore, i banchi frigo sono in parte chiusi per evitare la dispersione del freddo. Rispetto alle misure di sicurezza e di contrasto alla pandemia, all’ingresso è presente un termoscanner ed è previsto il contingentamento degli ingressi grazie ad un contapersone.

I reparti

Il negozio si apre con lo spazio dedicato a frutta e verdura, un reparto attento anche alle nuove esigenze manifestate dai consumatori in termini di servizio, innovazione e abitudini alimentari. Il cuore dell’offerta è rappresentato dal fresco, a cui si accompagnano i prodotti industriali. Vengono valorizzati in particolare il comparto bio, i settori in crescita come le zuppe pronte, i legumi e la frutta secca. Per una pausa pranzo veloce e genuina: frutta sbucciata, macedonie e insalate arricchite.

In macelleria l’assortimento prevede carni rosse e bianche. Le referenze che si trovano nel nuovo punto vendita sono le carni a marchio Coop interamente italiane e quelle confezionate nel Centro di lavorazione carni di Unicoop Firenze: macinati, hamburger e salsicce. Inoltre, un’importante selezione di avicunicolo: pollo, tacchino e coniglio. Alcuni prodotti sono disponibili anche a taglio.

Presente anche il reparto pescheria con prodotti pescati e allevati e un importante assortimento di pesce intero, filetti, molluschi e mollame, tutto confezionato.

In forneria soci e clienti possono scegliere fra pane dei fornitori locali e di produzione propria di Unicoop Firenze. In assortimento anche pizza e schiacciata alla pala, pasticceria fresca e pasticceria da forno Banco del Gusto. Sarà inoltre possibile usufruire del servizio di prenotazione dolci su ordinazione e salati per i rinfreschi.

In gastronomia spazio ad un’ampia scelta di salumi e formaggi, anche senza lattosio. Sia tagliati e pesati al momento, sia già porzionati e confezionati da portare via.

Vasto anche l’assortimento di salumi e latticini, con prodotti a marchio Coop, che garantiscono la massima qualità, sicurezza e convenienza, e un’ampia selezione di prodotti di marca.

Disponibili infine tutti i prodotti confezionati della dispensa base, per consentire una spesa completa. I prodotti a marchio Coop sono protagonisti sugli scaffali, accompagnati da tutti i principali prodotti di marca.

Il servizio Prenota la spesa

A Ponte a Greve sarà attivo anche il servizio Prenota la spesa. Si può, infatti, prenotare la spesa, pagarla online e ritirarla nel punto ritiro del negozio temporaneo. Il procedimento è semplice: basta accedere a prenotalaspesa.coopfirenze. it, prenotare i prodotti (per un minimo di 30 euro di spesa) e scegliere il giorno e la fascia oraria del ritiro. Una volta arrivati all’area dedicata il giorno e l’ora scelta, si comunica al citofono il numero d’ordine e si parcheggia negli spazi assegnati dove la spesa viene direttamente caricata in auto.

Presso il punto ritiro si possono ritirare anche gli ordini di Piùscelta e il Prenotalibro. Per assistenza al servizio è possibile contattare il servizio di Customer Care al numero: 800426110 dal lunedì al sabato dalle 9:15 alle 20:45.

I servizi al cliente

Dalle attività del box informazioni al ritiro dei testi scolastici ordinati con il servizio Prenotalibro ai ritiri da Piùscelta: a Ponte a Greve sarà possibile accedere a tutti i servizi al cliente dei punti vendita Coop.Fi. Ad esempio, ricariche telefoniche, gift card, servizi CoopVoce, prenotazione e vendita dei biglietti per gli spettacoli del circuito Box Office, TicketOne,vendita dei biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico ATA F.

Lo Spid al Super anche a Ponte a Greve.

Anche nello spazio dei servizi al cliente del nuovo Coop.Fi Ponte a Greve sarà attivo lo Spid al Super. Chiamando il 800 050 760 (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18) si potrà prenotare per fare l’identità digitale. Si tratta di una attività di aiuto concreto per il rilascio della Spid, sia per concludere l’ultima fase, quella del riconoscimento digitale, presentando i moduli già scaricati e riempiti ed avendo già fatto alcune operazioni dal proprio pc di casa (procedura veloce, 5 minuti), sia facendo in punto vendita l’intera procedura (durata circa 25 minuti).

Durante la prenotazione sarà possibile indicare il supermercato scelto, fra cui Ponte a Greve e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Il servizio è interamente gestito dai dipendenti Unicoop Firenze e si basa sulla piattaforma Namirial.

Le iniziative per i soci di Ponte a Greve

Continua intanto fino a sabato 4 settembre lo sconto del 10% sulla spesa fatta nei Coop.Fi della Toscana da parte di soci residenti e domiciliati nel bacino di riferimento del Centro*Ponteagreve (nel dettaglio, lo sconto viene applicato ai seguenti CAP: 50018 Comune di Scandicci – 50023 Comune di Impruneta – 50026 Comune di San Casciano – 50124 – 50142 – 50143 Comune di Firenze).

Maggiori informazioni https://www. coopfirenze.it/ iniziativeponteagreve

“L’allestimento del supermercato temporaneo si aggiunge a tante altre iniziative, che confermano il nostro impegno costante e permanente: ridurre i disagi causati dalla temporanea chiusura del Centro*Ponte a Greve. A fianco di tutto questo, ribadiamo il nostro obiettivo: riaprire il prima possibile il punto vendita Coop.fi ed il Centro*Ponte a Greve. Intanto, già dalla seconda metà di settembre, prevediamo di riaprire la galleria interna del Centro, i cui negozi potranno ritornare alla normale attività – fanno sapere da Unicoop Firenze – oggi intanto è un giorno di festa, per i cittadini del quartiere e per i dipendenti che tornano a lavorare qui”.

Il punto vendita osserverà il seguente orario: dal lunedì al sabato 07,30 –21,00, la domenica 08,00 –13,30

Nella foto della conferenza stampa, da sn Cristina Zocchi, presidente sezione soci Coop Firenze SudOvest, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, Marcello Giachi, responsabile area Unicoop Firenze, Giovanni De Nitto, vicepresidente del Consiglio di Gestione di Unicoop Firenze.