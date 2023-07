Firenze – E’ stato sottoscritto oggi, mercoledì 12 luglio, un protocollo d’intesa tra Iren Ambiente, società del Gruppo Iren attiva nei servizi ambientali e del ciclo integrato dei rifiuti, Sei Toscana, gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani nei 104 comuni dell’Ato Toscana Sud, Coob (consorzio di imprese sociali di tipo ‘B’) e Legacoop Toscana, associazione di rappresentanza che cura gli interessi delle cooperative toscane. Un accordo importante, come sintetizza Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali, intervenuta alla firma, in quanto mira a consolidare la cooperazione sociale nel sistema di gestione dei rifiuti e nell’inclusione lavorativa.

“Quello di oggi è un accordo virtuoso: quattro realtà diverse mettono insieme le loro forze al servizio della gestione del ciclo dei rifiuti, investendo sui temi della sostenibilità ambientale e sociale; perno di questa azione è l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con fragilità, e quindi la costruzione di opportunità concrete di autonomia. I temi ambientali sposano quindi, mirabilmente, quelli sociali” dice Spinelli .

L’intesa rafforza la collaborazione tra le quattro realtà, attive nei servizi ambientali e nel campo della cooperazione sociale sul territorio toscano, prevedendo il rafforzamento della collaborazione tra i firmatari nella costruzione di percorsi che mirino da una parte a consolidare la presenza della cooperazione sociale nel sistema di gestione del ciclo dei rifiuti e dall’altra a rispondere ai bisogni sociali di integrazione dei cittadini svantaggiati.

“Questa iniziativa – conclude Serena Spinelli – è in piena sintonia con quanto perseguito dalle politiche regionali: ai bisogni delle persone in condizioni di svantaggio non si deve rispondere solo in termini assistenzialistici, ma soprattutto costruendo opportunità concrete per la loro autonomia e la loro vita. Per questo l’inserimento lavorativo è sicuramente uno strumento fondamentale”.