San Paolo – Grande prova di Matteo Betti nella prova di Coppa del Mondo di San Paolo in Brasile nel fioretto maschile. L’atleta senese delle Fiamme Azzurre è stato sconfitto in finale dal compagno di nazionale Emanuele Lambertini per 15-10 dopo una gara perfetta che lo aveva visto vincere tutti gli assalti fin dal primo turno dei gironi.

Il suo percorso è iniziato con le vittorie contro il coreano Yeong Rae Cho (15-4) e l’iracheno Zainulabdeen Al-Madhkhoori (15-12) e si è guadagnato la finale superando il francese Damien Tokatlian col punteggio di 15-9. Nell’assalto conclusivo di giornata il più giovane dei due azzurri ha avuto la meglio per 15-10.

La prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di San Paolo (Bra), la prima tappa del 2022, è iniziata con grandi successi firmati Italia. Gli atleti azzurri, infatti, sono stati protagonisti di tutte e quattro le gare che sono andate in scena, conquistando ben sei podi.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – FIORETTO MASCHILE CAT. A – San Paolo (BRA), 14 aprile

Finale

Lambertini (ITA) b. Betti (ITA) 15-10

Semifinali

Lambertini (ITA) b. Lemoine (Fra) 15-9

Betti (ITA) b. Tokatlian (Fra) 15-9

Quarti

Lambertini (ITA) b. Sanitmuanwai (Tha) 15-3

Betti (ITA) b. Al-Madhkhoori (Irq) 15-12

Lemoine (Fra) b. El Assine (Fra) 15-8

Tokatlian (Fra) b. Fernandez-Annsoux (Fra) 15-8

Tabellone dei 16

Lambertini (ITA) b. Colaco (Bra) 15-2

Betti (ITA) b. Cho (Kor) 15-4

Fase a gironi

Emanuele Lambertini: 6 vittorie, 0 sconfitte

Matteo Betti: 5 vittorie, 0 sconfitte

Classifica (26): 1. Emanuele Lambertini (ITA), 2. Matteo Betti (ITA), 3. Ludovic Lemoine (Fra), 3. Damien Tokatlian (Fra), 5. Zainulabdeen Al-Madhkhoori (Irq), 6. Boonsiri Sanitmuanwai (Tha), 7. Quentin Fernandez-Annsoux (Fra), 8. Moez El Assine (Fra).

Foto Bizzi Team