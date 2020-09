Firenze – Mercoledì sono state giocate 12 partite ad eliminazione diretta della Coppa Italia. In campo anche quattro squadre toscane.

Hanno superato il turno la Carrarese che ha rifilato 4 reti alla Ambrosiana Roma (gol di Infantino, Schio. Rota, Caccavallo) e l’Arezzo che si è aggiudicato il derby con il Pontedera 2 a 1 realizzando la rete del successo al 94’ (reti Belloni e Cutolo e per il Pontedera Piana) Nel prossimo turno la Carrarese affronterà il Verona e l’rezzo la Cremonese..

Oltre al Pontedera eliminato anche il Livorno in casa (alla sua prima partita in coppa). Due a uno il risultato a favore della Pro Patria (reti di Parker e Lath e per i labronici Gonnelli)