Firenze – Questo pomeriggio mercoledì sono state giocate le partite del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. L’Arezzo è stato sconfitto quindi eliminato dalla Cremonese. Tra l’altro, per quattro a zero, quindi una sconfitta pesante anche se i gol sono stati segnati nella ripresa, gli ultimi due nei minuti di recupero.

La squadra aretina è partita quest’anno con il piede sbagliato visto che anche nella prima di campionato della serie C è stata battuta dalla Fedelpisano.

Eliminata anche la Carrarese sul campo del Venezia. I lagunari hanno prevalso per due a zero. La Carrarese, come l’Arezzo, non è partita bene in questa stagione. Domenica scorsa ha pareggiato in casa in campionato contro la non eccezionale Pro Patria. Per gli apuani che sognano in grande non è l’avvio giusto. Le squadre toscane della serie C ora sono tutte fuori dalla Coppa Italia.

In questo turno sono entrate in scena anche le squadre dei campionati maggiori. Il Pisa, due a zero, non ha avuto problemi a liquidare la Juve Stabia con una doppietta di Sibilli (la seconda rete su rigore). I nerazzurri accedono al terzo turno ed affronteranno il 28 ottobre i liguri dell’Entella.

Pure l’Empoli supera di slancio, 2 a 1, il secondo turno battendo oggi il Renate con una doppietta di Merola (per gli ospite Galuppini). Il 28 ottobre per il terzo turno l’Empoli sarà ospite del Benevento.

————-

___________________

SECONDA GIORNATA DEL CAMPIONATO

GIRONE A – 4 Ottobre : Alessandria –Olbia arbitro Enrico Maggio di Lodi; ; Como—Pistoiese arbitro Andrea Ancona di Roma; Giana Erminio-Juventus Michele Di Cairano; Grosseto-Renate arbitro Michele Giordano di Novara; Livorno-Lecco arbitro Eduard Pashuku di Albano Laziale; Novara-Lucchese arbitro Matteo Caldera di Como; Pergolettese-Albinoleffe arbitro Matteo Centi di Viterbo; Pontedera-Piacenza arbitro Dario Madonia di Palermo; Pro Patria-Pro Vercelli arbitro Michele Del Rio ; Pro Sesto-Carrarese arbitro Luca Angelucci di Foligno.

GIRONE B . Arezzo-Perugia lunedi 5 ottobre, ore 20,45.