Firenze – Domani mercoledì Carrarese ed Arezzo saranno in campo per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia.

L’Arezzo sarà ospite, ore 15, della Cremonese. Per gli aretini l’opportunità di riscattare la sconfitta (un pareggio ci stava tutto) sul campo della Federlpisano.

Peccato perché domenica scorsa, prima giornata dei campionato di serie C, è stata l’unica delle sette squadre toscane, ad essere stata sconfitta. Due hanno vinto, Grosseto e Pontedera; quattro pareggiato Carrarese, Lucchese, Pistoiese e Livorno.

Un bilancio positivo, promettente per le nostre squadre. Di quei pareggi solo quello della Carrarese, in casa contro la Pro Patria, stona moltissimo. Gli apuani, in corsa per la promozione, non possono “permettersi” di non fare risultato pieno, in casa, contro un avversario decisamente alla sua portata.

Domani, ore 16, la Carrarese torna in campo ospite del Venezia per la Coppa Italia. Affronterà la partita con una grinta tale da riscattare l’inaspettato pareggio con la Pro Patria.

——————-.

SQUALIFICATI per una giornata : Diego Bartolomei (Lucchese); Sean Paker (Pro Patria), Manuel Cicconi (Como), Raffaele Alcibade (Juventus)

——————————

CLASSIFICA girone A (dopo la prima giornata).

Pontedera, Grosseto, Juventus, Como,, Lecco, Pro Vercelli, p.3

Lucchese, Pistoiese, Albinoleffe,, Livorno, Carrarese, Pro Patria, Pergolettese, Alessandria p.1;

Piacenza, Novara, Pro Sesto, Oòbia, Renate, Giana p.0

————————————

LA SQUADRA IDEALE

Secondo la valutazione di TuttoC questa è la squadra ideale della prima giornata.

PORTIERE : Gianluca Saro (Pro Vercelli); DIFENSORI : Matthia Solero (Pistoiese), David De Marino (Pro Vercelli), Giorgio Altare (Olbia); CENTROCAMPISTI : Andrea Andreoli (Pergolettese), Lorenzo Pasciuti (Carrarese),, David Agazzi (Livorno), Matteo Marotta (Lecco), Giovanni Catanese (Pontedera); ATTACCANTI : Filippo Mascati (Grosseto), Massimiliano Gatto (Como). ALLENATORE : Francesco Monaco (Lucchese).

___________________

SECONDA GIORNATA DEL CAMPIONATO

GIRONE A – 4 Ottobre – Alessandria –Olbia arbitro Enrico Maggio di Lodi; ; Como—Pistoiese arbitro Andrea Ancona di Roma; Giana Erminio-Juventus Michele Di Cairano; Grosseto-Renate arbitro Michele Giordano di Novara; Livorno-Lecco arbitro Eduard Pashuku di Albano Laziale; Novara-Lucchese arbitro Matteo Caldera di Como; Pergolettese-Albinoleffe arbitro Matteo Centi di Viterbo; Pontedera-Piacenza arbitro Dario Madonia di Palermo; Pro Patria-Pro Vercelli arbitro Michele Del Rio ; Pro Sesto-Carrarese arbitro Luca Angelucci di Foligno.

GIRONE B . Arezzo-Perugia lunedi 5 ottobre, ore 15.