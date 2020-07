Pistoia – Grave incidente sulla montagna pistoiese, a Pracchia, dove, forse a causa del malore del conducente 75enne, un’auto si è scontrata contro un muro. A perdere la vita, oltre al conducente, la moglie, una donna di 74 anni, mentre il nipote, pur gravemente ferito, è sopravvissuto. Il ragazzino, 11 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Firenze in gravi condizioni, ma secondo le ultime notizie, non sarebbe in pericolo di vita. Il sinistro è accaduto verso le 11.50 di questa mattina, sul posto i carabinieri oltre ai soccorsi del 118. I corpi delle vittime sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, che si sono occupati anche del recupero del ragazzino.